Aumentano le tensioni tra Colombia e Stati Uniti Bogotá richiama l’ambasciatore

Il 20 ottobre la Colombia ha richiamato per consultazioni il suo ambasciatore negli Stati Uniti dopo che il presidente Donald Trump aveva sospeso i finanziamenti al paese, accusato di non fare abbastanza contro il narcotraffico. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Aumentano le tensioni tra Colombia e Stati Uniti, Bogotá richiama l’ambasciatore

Altre letture consigliate

Stasera, domenica 12 ottobre 2025, non perdere il secondo appuntamento con "La Notte nel Cuore" su Canale5 alle 21.20! Le tensioni aumentano: Nuh e Melek affronteranno sfide importanti, mentre i Sansalan continueranno a essere messi alla prova da - facebook.com Vai su Facebook

#CommentoFlash Mercati condizionati dalle tensioni USA-Cina. Disoccupazione britannica in aumento ad agosto. In attesa delle trimestrali i dazi focalizzano ancora l’attenzione. L'aggiornamento sui mercati dagli Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo. https:// - X Vai su X

Aumentano le tensioni tra Colombia e Stati Uniti, Bogotà richiama l’ambasciatore - Il 20 ottobre la Colombia ha richiamato per consultazioni il suo ambasciatore negli Stati Uniti dopo che il presidente Donald Trump aveva sospeso i finanziamenti al paese, accusato di non fare abbasta ... Riporta internazionale.it