Aumentano le tensioni tra Colombia e Stati Uniti Bogotá richiama l’ambasciatore

Internazionale.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 20 ottobre la Colombia ha richiamato per consultazioni il suo ambasciatore negli Stati Uniti dopo che il presidente Donald Trump aveva sospeso i finanziamenti al paese, accusato di non fare abbastanza contro il narcotraffico. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

