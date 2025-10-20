Aumentano i casi sospetti Allarme nelle scuole italiane controlli in corso

– Nelle ultime settimane, diverse segnalazioni di casi sospetti di scabbia hanno interessato alcune scuole italiane, in particolare nelle zone di Lecce e Firenze. A Novoli, nel Salento, la preoccupazione è nata presso la scuola dell’infanzia “Margherita Hack”, dove alcuni bambini tra i due e i cinque anni hanno mostrato sintomi associabili alla malattia cutanea. Al momento, non sono state diramate comunicazioni ufficiali dalle autorità sanitarie competenti. Il sindaco Marco De Luca ha dichiarato: “Si tratta di un’eccessiva presenza di acari domestici, non di scabbia”. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Aumentano i casi sospetti”. Allarme nelle scuole italiane, controlli in corso

