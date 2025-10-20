Auguri a Viggo Mortensen indimenticabile Aragorn de Il Signore degli Anelli
Oggi, 20 ottobre 2025, celebriamo il 67° compleanno di Viggo Mortensen, un artista poliedrico che da decenni incanta il pubblico con le sue interpretazioni intense e la sua creatività in molteplici forme artistiche. Nato a Watertown, New York, nel 1958, Viggo Peter Mortensen Jr. ha costruito una carriera solida e variegata, non solo come attore di fama mondiale ma anche come musicista, scrittore, fotografo e pittore. Un attore iconico e versatile Mortensen ha esordito nel cinema nel 1985 con un ruolo minore nel thriller “Witness”. Durante gli anni ’90, ha consolidato la sua presenza con ruoli importanti in film come L'articolo. 🔗 Leggi su Mondouomo.it
