Audi SQ6 Sportback e-tron i raid nel deserto sono già a portata di elettrico

Rispetto ai tempi di Scipione l’Africano, il panorama non è cambiato. Un mare di sabbia, immenso e infinito. Dune ondulate come onde in tempesta e un orizzonte giallo senza fine. L’impronta del dominio romano è visibile ancora oggi, come ci raccontano le rovine del fortino di Ksar Ghilane, un avamposto collocato in un luogo strategico, a pochi chilometri di distanza da una suggestiva oasi nel cuore del deserto del Sahara. Ciò che è mutato nell’arco dei secoli è la modalità per raggiungere un luogo, all’apparenza, così sperduto e inaccessibile. Certo, si potrebbe tutt’ora sfruttare la trazione a quattro zampe degli animali, come gli antichi erano soliti fare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Audi SQ6 Sportback e-tron, i raid nel deserto sono già a portata di elettrico

