audi concept c alla guida della sportiva elettrica che cambia le regole

Audi Concept C non è una show car da salone bloccata su un piedistallo: è una vettura che si avvia, si muove e, soprattutto, si guida. Un prototipo reale, funzionante, messo alla prova su strada per mostrare come Audi immagina il proprio futuro. E non è fatto di touch screen, streaming e assistenti vocali: è fatto di sterzo, accelerazione, freni e silenzio elettrico che amplifica ogni sensazione. La rivoluzione parte da una scelta tecnica imprevista: motore singolo posteriore, trazione solo dietro, circa 500 cavalli stimati. Niente trazione quattro, niente effetto razzo nei primi millimetri di gas. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

