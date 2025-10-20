Attraversa 4 km di mine e filo spinato per disertare | soldato nordcoreano ha sfidato la zona più sorvegliata al mondo
Un soldato nordcoreano ha compiuto domenica una delle traversate più pericolose al mondo, disertando verso la Corea del Sud attraverso la zona demilitarizzata che separa i due paesi. Lo ha confermato lo Stato Maggiore congiunto sudcoreano in un comunicato ufficiale, specificando che il militare ha attraversato la porzione centrale del confine terrestre ed è stato preso in custodia dalle autorità. La Corea del Nord, lo ricordiamo. è uno stato autoritario governato dal regime totalitario di Kim Jong-un. Nata ufficialmente il 9 settembre 1948, prima della Guerra di Corea (1950-1953), la sua identità come stato separato dalla Corea del Sud è stata consolidata proprio dal conflitto ( tecnicamente mai terminato ). 🔗 Leggi su Cultweb.it
