Attività motoria con Scuola Attiva infanzia kids junior | adesioni fino al 12 novembre per primaria e medie al 25 novembre per infanzia NOTA
Prosegue anche per l’anno scolastico 20252026 l’iniziativa Scuola Attiva, promossa dal Ministero dell’Istruzione e del Merito in collaborazione con il Ministro per lo Sport e i Giovani e la società Sport e Salute S.p.A. Il progetto, già attivo negli anni precedenti, propone un’offerta articolata per tutte le fasce d’età del primo ciclo di istruzione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
ISCRIVITI AL SEMINARIO SU ATTIVITA' MOTORIA E SPORT Prendete parte al Seminario Online del progetto “Attività motoria e Sport con professionalità, passione ed entusiasmo”, che si terrà giovedì 16 ottobre 2025 alle ore 14:30 ? Link Zoom per part - facebook.com Vai su Facebook
Attività motoria alla scuola d’infanzia, Emilia Romagna prima in Italia: il progetto - Portare l'attività motoria nel contesto della scuola dell'infanzia ormai non è più utopia. Riporta ilrestodelcarlino.it
Montevarchi, nuovo spazio per l'attività motoria alla scuola primaria Del Lungo - Intervento di riqualificazione da 10mila euro che l'amministrazione comunale ha effettuato recuperando un'aula all'interno dell'edificio storico ... Si legge su arezzonotizie.it
Attività motoria dalla scuola dell’infanzia, test in Emilia-Romagna - Romagna la sperimentazione che vede l'attività motoria arrivare nella scuola dell'infanzia. Da ilsole24ore.com