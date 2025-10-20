Attimis ultima camminata con il Consorzio Pro Loco Torre Natisone
Si conclude con un’uscita pomeridiana nel cuore dell’autunno il calendario 2025 di “Sentieri Pro Loco FVG”, il progetto escursionistico curato dal Consorzio Pro Loco Torre Natisone UNPLI APS, con il sostegno dell’UNPLI nazionale e la collaborazione tecnica delle guide ambientali di Wild Routes. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
? Lunedì 20 ottobre alle ore 17:00, incontro pubblico sul tema "IDENTITÀ DIGITALE E SERVIZI PUBBLICI", presso la sala consiliare del municipio di Attimis. La popolazione è invitata. ? - facebook.com Vai su Facebook