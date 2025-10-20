Attimis ultima camminata con il Consorzio Pro Loco Torre Natisone

Udinetoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si conclude con un’uscita pomeridiana nel cuore dell’autunno il calendario 2025 di “Sentieri Pro Loco FVG”, il progetto escursionistico curato dal Consorzio Pro Loco Torre Natisone UNPLI APS, con il sostegno dell’UNPLI nazionale e la collaborazione tecnica delle guide ambientali di Wild Routes. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: Attimis Ultima Camminata Consorzio