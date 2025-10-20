Atteso un martedì perturbato e burrascoso in Appennino | scatta una nuova allerta meteo
Si annuncia un martedì perturbato sull'Emilia Romagna e particolarmente ventoso sull'entroterra riminese. “Sono previste - si legge nell'avviso - condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, più probabili sulle aree montane centrali della regione con precipitazioni intense, che. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Ecco il programma definitivo dell'evento più atteso: VII Convegno DIMED "from bench to bedside" martedì 11 novembre 2025 presso il Centro Culturale Altinate San Gaetano, Padova Clikka sulle manine e avrai accesso al link per l'iscrizione e ai va - facebook.com Vai su Facebook