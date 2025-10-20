Attenzione questo vulcano zombie si sta risvegliando dopo 700.000 anni Si rischia un’eruzione esplosiva | l’allarme dei ricercatori nel nuovo studio

Per quasi un milione di anni è rimasto silente, tanto da far credere che fosse innocuo e che di lui non rimanesse che una grande montagna. Ma ora, il vulcano Taftan, uno stratovulcano di quasi 4.000 metri nell’Iran sud-orientale, ha iniziato il suo “ risveglio ” e sta mostrando segni inequivocabili di “agitazione”. A lanciare l’allarme è un nuovo studio internazionale che ha rilevato un preoccupante rigonfiamento del suo cratere, un segnale che la pressione di magma e gas sta aumentando nelle sue viscere. Insomma, per i ricercatori i segnali sono chiari: il grande vulcano “zombie” si sta risvegliando e costituisce una minaccia per l’intera area. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

