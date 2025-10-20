Attenzione alla truffa | chiamate dal numero 349608484 e la finta comunicazione speciale della famiglia Berlusconi sul trading automatico
Negli ultimi giorni, diverse persone hanno segnalato di aver ricevuto una chiamata dal numero 349608484, durante la quale un operatore sostiene di contattare per conto della “famiglia Berlusconi” per una presunta comunicazione speciale riguardante il trading automatico. Si tratta di una truffa telefonica, una delle tante che circolano periodicamente online e via telefono, costruita per ingannare gli utenti sfruttando nomi noti e di grande risonanza mediatica. La voce all’altro capo della linea propone solitamente un investimento in piattaforme di trading automatico, promettendo guadagni rapidi e sicuri, e invitando a fornire dati personali, bancari o di accesso a sistemi di pagamento. 🔗 Leggi su Chiccheinformatiche.com
