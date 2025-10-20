Attentato Ranucci | Sono stati loro! Dove porta la svolta nelle indagini

Personaggi tv.  L’esplosione di un ordigno sotto l’auto di Sigfrido Ranucci, giornalista e conduttore di Report, ha scosso l’opinione pubblica e il mondo dell’informazione. L’attentato, che secondo gli investigatori avrebbe avuto un potenziale letale, è stato interpretato come un chiaro gesto intimidatorio. A giorni di distanza, le indagini proseguono senza sosta: nelle ultime ore è stato eseguito un arresto che potrebbe contribuire a chiarire una delle piste seguite dagli inquirenti. Una possibile svolta che apre nuovi interrogativi su chi possa aver voluto colpire uno dei volti più noti del giornalismo investigativo italiano, e su quali interessi abbia toccato la sua attività professionale. 🔗 Leggi su Tvzap.it

