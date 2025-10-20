Attentato Ranucci Piantedosi riferirà alle Camere Al vaglio le immagini delle telecamere

Il ministro Ciriani, a nome del governo, ha informato la presidenza di Camera e Senato della disponibilità dell’esecutivo a rendere, come richiesto dai gruppi parlamentari, un’informativa urgente sull’ attentato nei confronti del giornalista Rai Sigfrido Ranucci. Il ministro degli Interni Matteo Piantedosi riferirà in Parlamento il 22 ottobre, alle 12.30 alla Camera dei deputati e alle 15 al Senato della Repubblica. Cosa è successo. Sigfrido Ranucci, conduttore di Report (programma che va in onda su Rai3), la sera del 16 ottobre è stato vittima di un attentato dinamitardo. A Campo Ascolano, frazione del Comune di Pomezia, alle porte di Roma, un ordigno è esploso davanti alla sua abitazione distruggendo due auto di famiglia. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Attentato Ranucci, Piantedosi riferirà alle Camere. Al vaglio le immagini delle telecamere

Contenuti che potrebbero interessarti

Gad Lerner commenta l'attentato contro Sigfrido Ranucci: "Io sono meno cauto di voi nel mettere in relazione un'autobomba con la storia di questo Paese". #inonda - X Vai su X

Giornalisti sotto scorta, sei casi in Campania. Dopo l'attentato a Ranucci c'è il rischio emulazione. Mimmo Rubio: "La paura ci accompagna da sempre, non siamo eroi" - facebook.com Vai su Facebook

L'attentato a Sigfrido Ranucci e la pista 'ndrangheta ed eolico, dalla puntata di Report alla frase "È finito" - Sull'attentato a Sigfrido Ranucci, si indaga sul possibile movente legato a un servizio di Report sull'eolico e la 'ndrangheta nel Nordest ... Lo riporta virgilio.it

Le reazioni all'attentato a Ranucci. Mattarella: «Severa condanna». Meloni: «La libertà d'informazione è sacra». Piantedosi: «Misure di protezione rafforzate» - Fra i primi a intervenire il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ma molti sono gli attestati di solidarietà, a partire dal capo dello Stato Sergio Mattarella. Come scrive roma.corriere.it

Attentato a Ranucci, i dettagli dell’esplosione: bomba rudimentale e azionata a mano. Piantedosi rafforza la scorta - Emergono dettagli sull’attentato organizzato questa mattina ai danni del conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, che ha visto esplodere la sua auto e quella della figlia davanti casa sua a Pomezia ... Scrive msn.com