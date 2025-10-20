Altin Sinomati, ritenuto il mandante dell’omicidio di Selavdi Shehaj, era ritenuto una delle piste dopo l'attentato a Ranucci. Shehaj, freddato nel 2020, aveva una delle sue basi operative proprio vicino all’abitazione del conduttore di Report È stato arrestato ad Abu Dhabi il boss della mafi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Attentato Ranucci, arrestato ad Abu Dhabi boss mafia albanese Altin Sinomati, era pista investigativa: basi operative vicino casa giornalista - VIDEO