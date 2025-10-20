Attentato Ranucci arrestato ad Abu Dhabi boss mafia albanese Altin Sinomati era pista investigativa | basi operative vicino casa giornalista - VIDEO
Altin Sinomati, ritenuto il mandante dell’omicidio di Selavdi Shehaj, era ritenuto una delle piste dopo l'attentato a Ranucci. Shehaj, freddato nel 2020, aveva una delle sue basi operative proprio vicino all’abitazione del conduttore di Report È stato arrestato ad Abu Dhabi il boss della mafi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Scopri altri approfondimenti
Gad Lerner commenta l'attentato contro Sigfrido Ranucci: "Io sono meno cauto di voi nel mettere in relazione un'autobomba con la storia di questo Paese". #inonda - X Vai su X
“La copertina di questa settimana riguarda certamente l’attentato a Sigfrido Ranucci, a cui ho espresso anche privatamente tutta la solidarietà possibile” Fabio Fazio e le parole per Sigfrido Ranucci - facebook.com Vai su Facebook
Abu Dhabi, arrestato Altin Sinomati, il mandante dell'omicidio di Torvaianica: il possibile legame con l'attentato a Ranucci - Altin Sinomati, il mandante dell'omicidio di "Passerotto", è stato arrestato ad Abu Dhabi: il legame con l'attentato a Ranucci ... Da notizie.it
Omicidio Torvaianica, il narcotrafficante Sinomati arrestato ad Abu Dhabi. I possibili legami con l’attentato a Ranucci - Il delitto era avvenuto a poca distanza dall’abitazione del giornalista di Report e, tra le ipotesi legate all’atto intimidatorio, c’è anche la pista legata alla criminalità albanese ... Scrive quotidiano.net
Arrestato Altin Sinomati ad Abu Dhabi, il mandante dell'omicidio dell'ultras laziale Diabolik: è al centro delle indagini sull'attentato a Ranucci - L'albanese, 38 anni, è sospettato di essere coinvolto anche nell'assassinio di Selavdi Shehaj, ucciso sulla spiaggia di Torvaianica nel 2020 ... Secondo tg.la7.it