Attentato Ranucci analisi su decine di telecamere | caccia a un uomo incappucciato visto dai vicini di casa

Fanpage.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le immagini dei decine di telecamere di sorveglianza di sistemi pubblici e privati sono al vaglio, per cercare di risalire a dettagli utili alle indagini sull'attentato al giornalista di Report Sigfrido Ranucci. È caccia a un uomo incappucciato visto da alcuni testimoni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

attentato ranucci analisi decineAttentato Ranucci, analisi su decine di telecamere: caccia a un uomo incappucciato visto dai vicini di casa - Le immagini dei decine di telecamere di sorveglianza di sistemi pubblici e privati sono al vaglio, per cercare di risalire a dettagli utili alle indagini ... Lo riporta fanpage.it

attentato ranucci analisi decineAttentato a Ranucci,analizzati video di decine di telecamere - Passa attraverso l'analisi di decine di telecamere di sicurezza l'attività di indagine sull'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto la sera del 16 ottobre scorso all'esterno della sua abita ... Come scrive ansa.it

Attentato Ranucci, Sergio Mattarella: "Allarmante, serve reazione forte". Intanto proseguono le indagini - Lo dice il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella parlando dell'attentato al giornalista e conduttore ... rtl.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Attentato Ranucci Analisi Decine