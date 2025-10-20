Attentato Ranucci analisi su decine di telecamere | caccia a un uomo incappucciato visto dai vicini di casa

Le immagini dei decine di telecamere di sorveglianza di sistemi pubblici e privati sono al vaglio, per cercare di risalire a dettagli utili alle indagini sull'attentato al giornalista di Report Sigfrido Ranucci. È caccia a un uomo incappucciato visto da alcuni testimoni. 🔗 Leggi su Fanpage.it