Attentato a Sigfrido Ranucci | finora undici le inchieste aperte per minacce e pressioni al giornalista
Proseguono le indagini della Direzione distrettuale antimafia e dei carabinieri sull'attentato al giornalista Rai della trasmissione "Report" Sigfrido Ranucci. Sono undici le inchieste aperte negli anni dalle varie Procure dopo le denunce per pressioni e le minacce. 🔗 Leggi su Fanpage.it
