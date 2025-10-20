Attentato a Ranucci video creato con AI contro Donzelli
“Non so chi si sia messo a perdere del tempo così, ma trovo ignobile e pericoloso che qualcuno abbia creato un video con l’intelligenza artificiale completamente falso per attribuirmi dichiarazioni mai fatte sul grave attentato di cui è stato vittima Ranucci. A individuare i responsabili. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
