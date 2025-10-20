Attentato a Ranucci Orsini sul Nove | Faccio un appello a Giorgia Meloni | oltre le belle parole ritiri la norma anti-Report

“Chiedo a Giorgia Meloni che faccia qualcosa per ritirare il supervisore sui contenuti di Report”. Questo l’appello di Alessandro Orsini ad Accordi&Disaccordi, il talk condotto da Luca Sommi sul Nove, che dopo l’attentato accaduto la sera di giovedì 16 ottobre davanti all’abitazione del conduttore di Report, ricorda alla premier che il 25 gennaio 2025 la Rai ha stabilito un supervisore per la trasmissione di Ranucci che controlla quello che Ranucci fa 24 ore prima che la trasmissione vada in onda. “Ora, se questa circostanza è confermata, nel senso che Report adesso ripartirà e se questo supervisore dovesse continuare a esistere io chiedo a Giorgia Meloni che faccia qualcosa per ritirarlo perché come noi sappiamo benissimo il governo controlla la Rai, la Rai controlla Ranucci. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Attentato a Ranucci, Orsini sul Nove: “Faccio un appello a Giorgia Meloni: oltre le belle parole, ritiri la norma anti-Report”

