Attentato a Ranucci mercoledì 22 ottobre informativa del ministro Piantedosi

ROMA – Mercoledì 22 ottobre, alle ore 12.30, nell’Aula di Montecitorio informativa urgente del governo sull’attentato nei confronti del giornalista della Rai, Sigfrido Ranucci, con la partecipazione del Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. Diretta sulla webtv e sul canale satellitare della Camera anche nella traduzione della lingua dei segni. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

