Attentato a Ranucci l’arresto del narcotrafficante Altin Sinomati e l’ipotesi della pista albanese

20 ott 2025

Un regolamento di conti tra clan di narcotrafficanti, terminato con l’uccisione 5 anni fa di Selavdi Shehaj detto Passerotto, sulla spiaggia di Torvajanica. L’omicidio venne attribuito a Raoul Esteban Calderón, già condannato all’ergastolo in primo grado per aver ucciso Fabrizio « Diabolik » Piscitelli. Ora c’è anche il mandante: Altin Sinomati, rintracciato ad Abu Dhabi in un’operazione dell’Interpol insieme alle forze dell’ordine emiratine. Come ricorda Rinaldo Frignani sul Corriere della Sera, era stato proprio Sinomati a ordinare l’omicidio di «Passerotto», consumato sulla spiaggia non lontana da Roma. 🔗 Leggi su Open.online

