Un’esplosione nella notte, un’auto ridotta a un ammasso di lamiere e un giornalista finito di nuovo nel mirino. È la storia di Sigfrido Ranucci, conduttore di Report su Rai 3, vittima di un tentato attentato sotto casa a Pomezia. Le indagini, ancora in corso, aprono scenari inquietanti. Leggi anche: “Quel saluto finale così.”. Pino Insegno sorprende il pubblico alla fine di Reazione a Catena L’attentato di Pomezia e la pista del cartello messicano. La notte di giovedì 16 ottobre, un boato ha scosso la quiete di Pomezia: l’auto di Ranucci è esplosa nel parcheggio sotto casa. Gli investigatori della Dda stanno passando al setaccio le immagini delle telecamere della zona e analizzando le tracce dell’esplosivo utilizzato. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Attentato a Ranucci, l’allarme shock dell’avvocato: “Chi lo aveva contattato”