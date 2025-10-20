Attentato a Ranucci la solita sinistra anti-italiana | prova a tirare in ballo il governo anche al Parlamento europeo
Non paga del grave intervento di Elly Schlein al congresso del Pse, la sinistra ha provato a strumentalizzare l’attentato a Sigfrido Ranucci in chiave anti-governo anche al Parlamento europeo, chiedendo che si svolgesse un dibattito sull’attacco ai valori democratici dell’Unione. Di fatto un titolo che ricalcava la tesi della segretaria dem, secondo la quale in Italia con «l’estrema destra al governo» sarebbero a rischio «la democrazia» e «la libertà di espressione». Ma il blitz è stato respinto e agli atti resta solo l’ennesimo episodio in cui la sinistra si è ridotta a denigrare l’Italia in una sede internazionale pur di tentare di colpire in qualche modo l’esecutivo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Argomenti simili trattati di recente
#Mattarella: attentato a #Ranucci è allarmante, richiede una forte reazione - #giornalismo - facebook.com Vai su Facebook
Mattarella: "Attentato a Ranucci allarmante, serve una forte reazione" #20ottobre #sergiomattarella #ranucci - X Vai su X
"Non vedo mandanti politici". Ranucci smonta le accuse della sinistra - Il conduttore ha escluso categoricamente una regia politica dietro l'attentato, intanto gli investigatori vagliano diverse ipotesi anche a seguito di alcune testimonianze ... Segnala msn.com
Tutte le ipotesi sull’attentato a Sigfrido Ranucci: quattro piste, caccia a un’auto scura - Continuano serratissime le indagini per cercare di chiarire chi abbia posizionato l'ordigno esploso sotto l'auto di Sigfrido Ranucci a casa sua a Pomezia ... Secondo fanpage.it
Leggi tutto il numero - Il giornalista in Procura a Roma: "Ho delineato il contesto". ilfattoquotidiano.it scrive