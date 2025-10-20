Attentato a Ranucci la solita sinistra anti-italiana | prova a tirare in ballo il governo anche al Parlamento europeo

Non paga del grave intervento di Elly Schlein al congresso del Pse, la sinistra ha provato a strumentalizzare l’attentato a Sigfrido Ranucci in chiave anti-governo anche al Parlamento europeo, chiedendo che si svolgesse un dibattito sull’attacco ai valori democratici dell’Unione. Di fatto un titolo che ricalcava la tesi della segretaria dem, secondo la quale in Italia con «l’estrema destra al governo» sarebbero a rischio «la democrazia» e «la libertà di espressione». Ma il blitz è stato respinto e agli atti resta solo l’ennesimo episodio in cui la sinistra si è ridotta a denigrare l’Italia in una sede internazionale pur di tentare di colpire in qualche modo l’esecutivo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

