Attentato a Ranucci dopo la solidarietà iniziano i distinguo Bignami | FdI non ritira la querela E l’intervista a Meloni causa due giorni di sciopero al Sole
“Quanto avviene è allarmante, non è la prima volta che accade, in tanti Paesi del mondo, ma è allarmante, e richiede una forte reazione, come sta avvenendo”. Così ieri il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella è intervenuto sull’attentato subito giovedì notte dal giornalista Sigfrido Ranucci. Per farlo ha scelto il discorso solenne pronunciato davanti al parlamento belga: “Questo accomuna tutti coloro che hanno la democrazia a cuore. Il giornalismo e la libertà di stampa, il giornalismo di inchiesta, qualunque forma di giornalismo è un presidio ineliminabile della nostra vita democratica”, ha aggiunto il capo dello Stato. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
News recenti che potrebbero piacerti
Mattarella: “Attentato a Ranucci allarmante, serve forte reazione” - X Vai su X
#Mattarella: attentato a #Ranucci è allarmante, richiede una forte reazione - #giornalismo - facebook.com Vai su Facebook
Attentato a Sigfrido Ranucci: finora undici le inchieste aperte per minacce e pressioni al giornalista - Proseguono le indagini della Direzione distrettuale antimafia e dei carabinieri sull'attentato al giornalista Rai della trasmissione "Report" ... Da fanpage.it
L'attentato a Sigfrido Ranucci e la pista 'ndrangheta ed eolico, dalla puntata di Report alla frase "È finito" - Sull'attentato a Sigfrido Ranucci, si indaga sul possibile movente legato a un servizio di Report sull'eolico e la 'ndrangheta nel Nordest ... virgilio.it scrive
Attentato a Ranucci, la pista della vendetta ultrà. Il sospetto del giornalista: c’entrano anche gli albanesi - Qualcuno arrivato da fuori Roma, che però avrebbe chiesto un supporto operativo o comunque il “placet d’azione” a chi si sente padrone di quel territorio. Segnala ilgazzettino.it