“Quanto avviene è allarmante, non è la prima volta che accade, in tanti Paesi del mondo, ma è allarmante, e richiede una forte reazione, come sta avvenendo”. Così ieri il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella è intervenuto sull’attentato subito giovedì notte dal giornalista Sigfrido Ranucci. Per farlo ha scelto il discorso solenne pronunciato davanti al parlamento belga: “Questo accomuna tutti coloro che hanno la democrazia a cuore. Il giornalismo e la libertà di stampa, il giornalismo di inchiesta, qualunque forma di giornalismo è un presidio ineliminabile della nostra vita democratica”, ha aggiunto il capo dello Stato. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Attentato a Ranucci, dopo la solidarietà iniziano i distinguo. Bignami: "FdI non ritira la querela". E l'intervista a Meloni causa due giorni di sciopero al Sole