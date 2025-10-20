Attentato a Ranucci domani la manifestazione a Roma Viva la stampa libera a sostegno del giornalista

Si terrà domani, martedì 21 ottobre a Roma, in piazza Santi Apostoli, alle ore 17.30, la manifestazione "Viva la stampa libera", a sostegno di Sigfrido Ranucci, il giornalista e conduttore di Report che ha subito un attentato giovedì scorso. Il presidio è stato organizzato dal M5s. Barbara Floridia (M5s) a Fanpage.it: "Attacco al cuore della nostra democrazia". 🔗 Leggi su Fanpage.it