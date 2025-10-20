Attentato a Ranucci domani la manifestazione a Roma Viva la stampa libera a sostegno del giornalista
Si terrà domani, martedì 21 ottobre a Roma, in piazza Santi Apostoli, alle ore 17.30, la manifestazione "Viva la stampa libera", a sostegno di Sigfrido Ranucci, il giornalista e conduttore di Report che ha subito un attentato giovedì scorso. Il presidio è stato organizzato dal M5s. Barbara Floridia (M5s) a Fanpage.it: "Attacco al cuore della nostra democrazia". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Domani la piazza per Ranucci. “L’attentato è della criminalità”. Il giornalista di Report all’iniziativa lanciata da Conte. Previsti anche de Raho e Scarpinato. Di Marco Franchi - X Vai su X
“Ecco chi è stato!”. Attentato: è svolta. Parla Sigfrido Ranucci - facebook.com Vai su Facebook
Attentato a Ranucci, domani la manifestazione a Roma “Viva la stampa libera” a sostegno del giornalista - 30, la manifestazione “Viva la stampa libera”, a sostegno di Sigfrido Ranucci, il giornalista e conduttore di Report c ... Come scrive fanpage.it
Solidarietà a Ranucci: Rai in stato di agitazione, mobilitazione e allarme sulla libertà di stampa - Un presidio davanti alla sede di via Teulada, sabato è prevista una manifestazione davanti all’abitazione del giornalista. Segnala huffingtonpost.it
Attentato a Sigfrido Ranucci: trovata un’auto rubata vicino casa del giornalista, in azione gli artificieri - Un'auto rubata è stata ritrovata nelle prime ore del mattino in una via adiacente all’abitazione di Sigfrido Ranucci, noto giornalista Rai e conduttore ... Scrive thesocialpost.it