Attentato a Ranucci | chi c’è dietro? Non credo a mandanti politici Più qualcuno legato alla criminalità

Latinatoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chi potrebbe esserci dietro l’attentato a Sigfrido Ranucci e perché? Questa la principale domanda a cui gli investigatori stanno cercando di dare una risposta da giovedì sera quando un ordigno rudimentale è stato piazzato, e fatto esplodere, davanti all’abitazione del giornalista e conduttore. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

attentato ranucci c8217232 dietroAttentato a Ranucci, l'avvocato: «Aveva attirato l’attenzione di un cartello messicano, gli dissi che era in pericolo» - Nella primavera del 2024 Sigfrido Ranucci, dopo un’inchiesta di Report, aveva attirato l’attenzione di ... ilmattino.it scrive

attentato ranucci c8217232 dietroSigfrido Ranucci, cosa c'è dietro la bomba esplosa? La pista della 'ndragheta e il collaboratore di giustizia trasferito. «È un uomo finito» - La notte dell’attentato a Sigfrido Ranucci e a sua figlia ha scosso Capo Ascolano: le auto di entrambi sono saltate in aria davanti alla loro abitazione, in un gesto intimidatorio che ... Segnala msn.com

attentato ranucci c8217232 dietroAttentato a Ranucci, cosa c'è dietro: le ultime inchieste di Report e i temi della prossima puntata. «Forse non è una coincidenza» - La sua auto è stata fatta saltare in aria con un chilo di esplosivo davanti all'abitazione di Campo Ascolano, alle ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Attentato Ranucci C8217232 Dietro