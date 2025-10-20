Attacco al Var in diretta | Cambiate le regole
Var nuovamente nel mirino, stavolta per un’altra circostanza: invito a modificare il protocollo Il posticipo del lunedì sera tra Cremonese e Udinese si chiude 1-1. Al gol di Terracciano ha risposto nella ripresa Zaniolo, al primo gol in campionato con la maglia bianconera. Minotti contro il Var (LaPresse) – Calciomercato.it A far discutere però è un episodio che si è verificato nel finale. Con la Cremonese in attacco, i grigiorossi avrebbero conquistato un calcio d’angolo per giocarsi la chance di vittoria. Netta la deviazione di Solet su cross dalla destra, ma l’arbitro Fabbri non ha assegnato il corner. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
News recenti che potrebbero piacerti
In diretta a Chi l’avrebbe mai detto abbiamo Laura Orlandi e il suo cambio di vita dal mondo dell’arte a quello della ristorazione con l’Osteria Irma del Campo dei Fiori. Ascoltaci su www.radiomateria.it - facebook.com Vai su Facebook
Il genocidio in diretta: come il #7Ottobre ha cambiato anche noi A due anni dall'attacco di Hamas nel Sud di Israele anche la politica italiana e occidentale è cambiata: le piazze sono piene, il dibattito è polarizzato e la criminalizzazione della solidarietà è senz - X Vai su X
Attacco al Var in diretta: “Cambiate le regole” - Al gol di Terracciano ha risposto nella ripresa Zaniolo, al primo gol in campionato con la maglia bianconera. Secondo calciomercato.it