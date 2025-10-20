Avete saputo delle accuse di Roberto Saviano? «Sì, ce l’hanno segnalato in diretta. Sapevamo che sarebbe stato ospite di Lilli Gruber, così ci siamo dedicati a un’attività decisamente più entusiasmante: una partita di burraco online». Come avete reagito? «Siamo andati a recuperare le grafiche di cui parlava e, in effetti, ci siamo resi conto che Ranucci non c’era proprio. Forse Saviano si confonde con qualcos’altro, oppure ha voluto fare il solito minestrone. In ogni caso, le grafiche a cui si riferiva erano ironiche, ma capiamo che l’ironia non è una qualità che riesce ad apprezzare». Perché, secondo voi, Saviano vi ha identificato come responsabili di un presunto “clima d’odio” contro la sinistra? «Saviano sembra rimuginare su manifesti di quasi due anni fa, quelli dedicati alle elezioni europee, in cui si leggeva: “ Anche se Tizio ci rimane male, scrivi Giorgia”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Atreju replica a Saviano: “Fa confusione anche stavolta. Ranucci non era neanche citato nelle nostre grafiche”