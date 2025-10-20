Atreju 2025 svelati luogo e date | Più giorni più spazio e ospiti sorprendenti per celebrare l’Italia a testa alta

«Segnate le date, vi abbiamo avvisati in tempo». Con questo “avviso ai naviganti” le pagine social di Atreju hanno dato l’annuncio della prossima edizione dell’omonima kermesse politica della destra. Quest’anno si terrà dal 6 al 14 dicembre a Castel Sant’Angelo, che fu già location del 2023. Atreju torna con «ospiti sorprendenti»: «Segnate le date». Per ora non ci sono anticipazioni sul programma, che si preannuncia però sempre ricchissimo. Anzi, più ricco. «Più giorni, più spazio e ospiti sorprendenti: Atreju torna con molte novità, ma sempre fedele alla sua identità, per celebrare un’Italia che è diventata forte», si legge ancora nel post, che svela anche titolo e claim di questa edizione: «Sei diventata forte. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Atreju 2025, svelati luogo e date: «Più giorni, più spazio e ospiti sorprendenti» per celebrare l’Italia a testa alta

