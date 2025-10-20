atp vienna 2025 sinner pronto ad accorciare le distanze con alcaraz

Jannik Sinner si prepara a giocare all’ Atp Vienna 2025 (che ha già vinto nel 2023) e ad accorciare la distanza in classifica con Carlos Alcaraz, appena sconfitto in finale al Six Kings Slam 2025. Al momento i due campioni sono divisi da 1.340 punti e l’azzurro ha un vantaggio: ovvero che lo spagnolo non giocherà nessuno dei due tornei 500 in programma questa settimana. Nella migliore delle ipotesi il 24enne altoatesino, grazie alla vittoria della competizione austriaca, si porterebbe a 840 punti di distacco dal n°1 del mondo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jannik Sinner (@janniksin) La top 10 Atp. 🔗 Leggi su Lapresse.it

