Atp Vienna 2025 Sinner pronto ad accorciare le distanze con Alcaraz
Jannik Sinner si prepara a giocare all’ Atp Vienna 2025 (che ha già vinto nel 2023) e ad accorciare la distanza in classifica con Carlos Alcaraz, appena sconfitto in finale al Six Kings Slam 2025. Al momento i due campioni sono divisi da 1.340 punti e l’azzurro ha un vantaggio: ovvero che lo spagnolo non giocherà nessuno dei due tornei 500 in programma questa settimana. Nella migliore delle ipotesi il 24enne altoatesino, grazie alla vittoria della competizione austriaca, si porterebbe a 840 punti di distacco dal n°1 del mondo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jannik Sinner (@janniksin) La top 10 Atp. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Argomenti simili trattati di recente
La finale del Six Kings Slam va a Jannik Sinner. Alcaraz sconfitto in due set. La prossima partita del campione italiano sarà all'Atp 500 di Vienna, dal 20 al 26 ottobre. Sinner debutterà contro il tedesco Altmaier. A Riad, oltre a 6 milioni, ha vinto anche una racc - facebook.com Vai su Facebook
Atp Vienna, Sinner è arrivato nella capitale austriaca. VIDEO #SkySport #Sinner #Tennis #SkyTennis - X Vai su X
PRONOSTICO SINNER-ALTMEIER QUOTE - Altmeier quote analisi statistiche precedenti sedicesimi finale Atp 500 Vienna in programma martedì 21 ottobre alle ore 13 ... gazzetta.it scrive
Quando gioca Sinner contro Altmaier all’ATP Vienna: data e orario dell’incontro - Jannik Sinner sfiderà Daniel Altmaier nel primo turno del torneo ATP 500 di Vienna. Secondo fanpage.it
ATP Vienna 2025, il tabellone: Sinner continua la caccia ad Alcaraz per il numero 1 - Sinner farà il suo esordio con Altmaier, sei gli italiani in tabellone. Secondo fanpage.it