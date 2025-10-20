Atp Vienna 2025 il tabellone con Sinner Musetti e Berrettini | calendario date orari tv

Inizia oggi, lunedì 20 ottobre, l'Atp 500 di Vienna, uno degli appuntamenti più prestigiosi del circuito Atp, si gioca sul cemento indoor della capitale austriaca e mette in palio un montepremi di 2 milioni 736 875 euro, di cui 511.835 euro andranno al vincitore e 511.835 euro al finalista.Jannik. 🔗 Leggi su Today.it

Approfondisci con queste news

Sorteggiato il tabellone dell'ATP 500 di Vienna: #Sinner numero uno del seeding, Musetti sfida Tsitsipas - facebook.com Vai su Facebook

Sorteggiato il tabellone dell'ATP 500 di Vienna: #Sinner numero uno del seeding, Musetti sfida Tsitsipas - X Vai su X

Atp di Vienna, tabellone e partecipanti: il calendario delle gare in programma - Altri azzurri presenti nel tabellone principale saranno Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Matteo Berrettini, ... tg24.sky.it scrive

Sorteggiato il tabellone dell’ATP 500 Vienna: Sinner n°1, cinque gli azzurri al via - Ecco il tabellone principale con tutti gli accoppiamenti dell'ATP 500 di Vienna, in programma dal 20 al 26 ottobre. Scrive spaziotennis.com

ATP Vienna 2025, il tabellone: Sinner continua la caccia ad Alcaraz per il numero 1 - Sinner farà il suo esordio con Altmaier, sei gli italiani in tabellone. Da fanpage.it