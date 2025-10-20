ATP Vienna 2025 | Griekspoor sorprende Khachanov nel giorno buono di Arnaldi
Terminata la prima giornata all’ATP 500 di Vienna, e già alla Wiener Stadthalle e dintorni si sono verificate varie cose da rimarcare. Soprattutto, ci sono stati un paio d’impegni italiani: negativo per un Luciano Darderi non a posto fisicamente, positivo per Matteo Arnaldi che ora potrebbe ritrovare Alexander Zverev al secondo turno. Ma la sera viennese è tutta di Tallon Griekspoor. L’olandese mette a segno la prima sorpresa del torneo eliminando il numero 5 del seeding, il russo Karen Khachanov. Ed è un colpo che per quest’ultimo pesa tantissimo, perché significa perdere i punti della finale di un anno fa e non riuscire a ritrovare quella scalata in classifica che cerca da tempo per ritrovare sensazioni da top ten che fu. 🔗 Leggi su Oasport.it
