Nel primo turno del torneo ATP 500 di Vienna Matteo Arnaldi, proveniente dalle qualificazioni, supera 7-5 6-4 l’americano Aleksandar Kovacevic in un’ora e quarantanove minuti e accede così agli ottavi di finale. Nel prossimo turno il giocatore sanremese affronterà il vincente della sfida tra il tedesco Alexander Zverev e il britannico Jacob Fearnley. La partita si apre con l’1-0 siglato a 15 dall’americano, l’azzurro replica per l’immediato 1-1. I due contendenti riescono a difendere con buona tranquillità i rispettivi turni di servizio, il primo a procurarsi palla break è l’americano nel sesto gioco. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - ATP Vienna 2025, Arnaldi supera Kovacevic ed accede agli ottavi di finale