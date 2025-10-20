Atp Vienna 2025 Arnaldi supera il primo turno | battuto Kovacevic

Arriva da Matteo Arnaldi la prima vittoria azzurra sul cemento indoor del torneo Atp 500 di Vienna 2025, l’Erste Bank Open sul cemento della capitale austriaca con montepremi di €2,736,875. Il n. 72 al mondo ha battuto Aleksandar Kovacevic (n. 65) col punteggio di 7-5, 6-4, in una sfida che metteva di fronte due giocatori provenienti dal tabellone di qualificazione. In un’ora e 49 minuti di gioco, l’italiano ha tenuto un ottimo rendimento soprattutto alla battuta, chiudendo con 12 ace ed annullando le quattro palle break concesse (tutte nel primo set). Agli ottavi di finale, il ligure sfiderà il vincente del match tra Alexander Zverev (n. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Atp Vienna 2025, Arnaldi supera il primo turno: battuto Kovacevic

Scopri altri approfondimenti

Grande partita per Matteo Arnaldi che a Vienna mette KO l’americano Kovacevic in due set vincendo per 7-5 6-4 - facebook.com Vai su Facebook

Italiani in campo oggi: Arnaldi e Darderi a Vienna, Sonego debutta a Basilea - X Vai su X

ATP Vienna 2025, Arnaldi supera Kovacevic e accede agli ottavi di finale - Nel primo turno del torneo ATP 500 di Vienna Matteo Arnaldi, proveniente dalle qualificazioni, supera 7- Lo riporta oasport.it

ATP Vienna: un coraggioso Arnaldi piega Kovacevic in due set e tocca quota 20 in stagione - ATP | Matteo conquista un successo molto importante e sfiderà agli ottavi uno tra Alexander Zverev e Jacob Fearnley ... Da ubitennis.com

Atp Vienna - Arnaldi supera Kovacevic, out Darderi. Sonego eliminato a Basilea - È invece andata bene a Matteo Arnaldi nella sfida tra qualificati con ... Segnala tennisworlditalia.com