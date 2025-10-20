ATP Basilea 2025 Lorenzo Sonego cede in due set ad Alejandro Davidovich Fokina all’esordio

Oasport.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il primo turno degli Swiss Indoors Basel 2025 di tennis, torneo di categoria ATP 500  in corso a Basilea, in Svizzera, si rivela fatale per l’ unico azzurro al via del tabellone di singolare, Lorenzo Sonego, che esce di scena contro il numero 8 del seeding, lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, vittorioso per 7-6 (2) 6-4 in due ore e quattro minuti di gioco, che domani affronterà lo statunitense Jenson Brooksby. Nel primo set l’azzurro inizia in maniera folgorante, vincendo 12 dei primi 13 punti giocati, scappando immediatamente sul 3-0 non pesante. Ben presto per Sonego, però, iniziano i problemi al servizio: l’azzurro nel quinto game deve annullare due palle per il controbreak, che però si concretizza nel settimo gioco, con lo spagnolo, che poi firma l’aggancio sul 4-4. 🔗 Leggi su Oasport.it

atp basilea 2025 lorenzo sonego cede in due set ad alejandro davidovich fokina all8217esordio

© Oasport.it - ATP Basilea 2025, Lorenzo Sonego cede in due set ad Alejandro Davidovich Fokina all’esordio

Leggi anche questi approfondimenti

atp basilea 2025 lorenzoSonego eliminato al 1° turno all'Atp Basilea: vince Davidovich Fokina 7-6, 6-4 - Lorenzo Sonego subito eliminato al torneo Atp 500 di Basilea: il torinese è stato battuto in due set al 1° turno dallo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, ottava testa di serie del seeding. Segnala sport.sky.it

atp basilea 2025 lorenzoLIVE Sonego-Davidovich Fokina 6-7, 4-6, ATP Basilea 2025 in DIRETTA: passa l’iberico dopo una battaglia - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIRETTA LIVE della partita tra Davidovich Fokina e Sonego, con l'iberico che accede in ottavi ... oasport.it scrive

atp basilea 2025 lorenzoAtp Vienna e Atp Basilea, il programma di oggi: partite e orari - In Austria in campo Darderi e Arnaldi, mentre in Svizzera c'è Sonego. Riporta sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Atp Basilea 2025 Lorenzo