ATP Basilea 2025 Lorenzo Sonego cede in due set ad Alejandro Davidovich Fokina all’esordio

Il primo turno degli Swiss Indoors Basel 2025 di tennis, torneo di categoria ATP 500 in corso a Basilea, in Svizzera, si rivela fatale per l' unico azzurro al via del tabellone di singolare, Lorenzo Sonego, che esce di scena contro il numero 8 del seeding, lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, vittorioso per 7-6 (2) 6-4 in due ore e quattro minuti di gioco, che domani affronterà lo statunitense Jenson Brooksby. Nel primo set l'azzurro inizia in maniera folgorante, vincendo 12 dei primi 13 punti giocati, scappando immediatamente sul 3-0 non pesante. Ben presto per Sonego, però, iniziano i problemi al servizio: l'azzurro nel quinto game deve annullare due palle per il controbreak, che però si concretizza nel settimo gioco, con lo spagnolo, che poi firma l'aggancio sul 4-4.

