In archivio, alla St. Jakobshalle di Basilea, la prima giornata del locale ATP 500, storico feudo di uno che in questa città è nato, vale a dire Roger Federer. Chiaramente è difficile che qualcuno possa mai avvicinarsi alle sue 10 vittorie qui, ma intanto il campo partenti è importante. Già fuori l’unico italiano in scena, Lorenzo Sonego, battuto dallo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina. Nella fattispecie siamo anche nell’unico caso in cui già si conosce l’avversario. Si tratta di Jenson Brooksby: continua, per l’americano, la rincorsa al ritorno in buona auge per mezzo dell’uso del ranking protetto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - ATP Basilea 2025: che fatica per Mensik contro il bravo Bernet, Sonego out