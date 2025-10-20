atalanta una vita da dea dopo il successo al cinema ora sbarca in dvd e streaming

Dopo il successo in sala, con oltre 30 mila presenze e il traguardo di 300.000 euro di incasso (primo documentario italiano del 2025, fino all’avvento del documentario sul Napoli uscito a settembre), arriva finalmente in DVD e Blu-Ray, per un acquisto da collezione, e sulle principali piattaforme digitali on demand, per il noleggio o l’acquisto per la visione in streaming, il film-documentario “Atalanta. Una vita da dea”, prodotto da Oki Doki Film, Officina della Comunicazione e Atalanta B.C., e diretto da Beppe Manzi. “Siamo estremamente soddisfatti del percorso cinematografico del nostro film – commentano Nicola Salvi ed Elisabetta Sola per Officina della Comunicazione ed Erika Ponti per Oki Doki Film – perché pur avendo realizzato un documentario “sul” territorio e “con” il territorio, stiamo diffondendo il film su tutti i circuiti possibili di visione e diffusione, seguendo la filiera che ogni opera si augura di compiere: prima la sala, grazie al lavoro capillare del distributore Nexo Studios, con 100 sale raggiunte in tutta Italia e un incredibile riscontro di pubblico, poi da fine agosto con le piattaforme digitali on demand, tra cui Amazon, Apple Tv e Timvision, e ora con l’uscita del Dvd e Blu-ray grazie al lavoro prezioso di Eagle Pictures. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

