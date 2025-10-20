Atalanta Una vita da Dea dopo il successo al cinema ora sbarca in dvd e streaming
Dopo il successo in sala, con oltre 30 mila presenze e il traguardo di 300.000 euro di incasso (primo documentario italiano del 2025, fino all’avvento del documentario sul Napoli uscito a settembre), arriva finalmente in DVD e Blu-Ray, per un acquisto da collezione, e sulle principali piattaforme digitali on demand, per il noleggio o l’acquisto per la visione in streaming, il film-documentario “Atalanta. Una vita da dea”, prodotto da Oki Doki Film, Officina della Comunicazione e Atalanta B.C., e diretto da Beppe Manzi. “Siamo estremamente soddisfatti del percorso cinematografico del nostro film – commentano Nicola Salvi ed Elisabetta Sola per Officina della Comunicazione ed Erika Ponti per Oki Doki Film – perché pur avendo realizzato un documentario “sul” territorio e “con” il territorio, stiamo diffondendo il film su tutti i circuiti possibili di visione e diffusione, seguendo la filiera che ogni opera si augura di compiere: prima la sala, grazie al lavoro capillare del distributore Nexo Studios, con 100 sale raggiunte in tutta Italia e un incredibile riscontro di pubblico, poi da fine agosto con le piattaforme digitali on demand, tra cui Amazon, Apple Tv e Timvision, e ora con l’uscita del Dvd e Blu-ray grazie al lavoro prezioso di Eagle Pictures. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
News recenti che potrebbero piacerti
“El segna semper lü”, così lo chiamavano. Maurizio Ganz ci ha raccontato la sua carriera tra gol, emozioni e qualche rimpianto che ancora pesa. Dall’Inter al Milan, passando per Brescia e Atalanta: una vita di reti e passione, mai guidata dai soldi ma dal cuore - facebook.com Vai su Facebook
Gasperini, messaggio ai tifosi dell'Atalanta per i 118 anni del club: "Mi avete regalato una vita felice, l'affetto tra noi resterà indelebile" (VIDEO) https://bit.ly/48TlZ63 #AsRoma - X Vai su X
Atalanta, la Dea è ancora imbattuta: un record nel mirino per la squadra di Juric - La squadra di Juric sta dimostrando di essere sempre più solida Dopo il pareggio con la Lazio, l’Atalanta continua a stu ... Lo riporta calcionews24.com
Dea, sprechi e rimpianti. La Lazio regge con Provedel. Juric, altro scatto mancato - Terzo pareggio di fila per i nerazzurri, che restano gli unici imbattuti in A. Si legge su msn.com
L’Atalanta domina ma non si fa il regalo di compleanno: Bernasconi e Ahanor si confermano al top - Spettacolo sugli spalti prima del match, con tutto lo stadio colorato di nerazzurro per festeggiare i 118 anni ... bergamonews.it scrive