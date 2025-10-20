Atalanta-Slavia Praga terza giornata Champions League 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Sport.periodicodaily.com | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gara valida per la terza giornata del girone unico di Champions League 20252026. I bergamaschi cercano un altro successo per avvicinarsi alla qualificazione, ma i cechi sono già in ritardo in classifica e proveranno a fare punti. Atalanta-Slavia Praga si giocherà mercoledì 22 ottobre 2025 alle ore 21 presso la New Balance Arena. ATALANTA-SLAVIA PRAGA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Il bilancio dei bergamaschi in Europa è di una sconfitta alla prima giornata contro i Campioni d’Europa del Psg per 4-0 e di un successo di misura in casa contro il Bruges. Aggiungere altri tre punti in classifica darebbe un notevole impulso all’obiettivo qualificazione. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

atalanta slavia praga terza giornata champions league 2025 2026 le probabili formazioni e dove vederla

© Sport.periodicodaily.com - Atalanta-Slavia Praga, terza giornata Champions League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Altre letture consigliate

atalanta slavia praga terzaAtalanta-Slavia Praga dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni - Terza partita di Champions per l'Atalanta di Juric, a Bergamo arriva lo Slavia Praga: ecco come vederla in tv e streming e le ultime sulle formazioni. Lo riporta goal.com

Dove vedere in tv Atalanta-Slavia Praga, Champions League calcio: orario, programma, streaming - 2026, anche l'Atalanta è pronta a risalire sul massimo palcoscenico continentale per giocarsi le sue chance ... oasport.it scrive

atalanta slavia praga terzaChampions League, le partite in TV: orario e calendario della terza giornata - Le partite delle italiane nella terza giornata di Champions League: martedì 21 si giocano PSV- fanpage.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Atalanta Slavia Praga Terza