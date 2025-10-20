Atalanta-Slavia Praga terza giornata Champions League 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per la terza giornata del girone unico di Champions League 20252026. I bergamaschi cercano un altro successo per avvicinarsi alla qualificazione, ma i cechi sono già in ritardo in classifica e proveranno a fare punti. Atalanta-Slavia Praga si giocherà mercoledì 22 ottobre 2025 alle ore 21 presso la New Balance Arena. ATALANTA-SLAVIA PRAGA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Il bilancio dei bergamaschi in Europa è di una sconfitta alla prima giornata contro i Campioni d’Europa del Psg per 4-0 e di un successo di misura in casa contro il Bruges. Aggiungere altri tre punti in classifica darebbe un notevole impulso all’obiettivo qualificazione. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

