Atalanta-Slavia Praga Champions League 22-10-2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici
L’Atalanta sa che questo match casalingo in Champions League contro lo Slavia Praga non può essere sbagliato nell’ottica dell’obiettivo qualificazione ai playoff. La Dea gioca nuovamente al Gewiss dopo la vittoria del secondo turno per 2-1 con il Club Brugge, che aveva spazzato via il ko all’esordio con il PSG. I nerazzurri sono reduci dal . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Approfondisci con queste news
Da Juventus-Inter 4-3 Juve-Borussia 4-4 Verona-Juve 1-1 Juve-Atalanta 1-1 Villarreal-Juve 2-2 Juve-Milan 0-0 Como-Juve 2-0 Ajax-Inter 0-2 Inter-Sassuolo 2-1 Cagliari-Inter 0-2 Inter-Slavia 3-0 Inter-Cremonese 4-1 Roma-Inter 0-1 - X Vai su X
Atalanta, doppio sold out in vista: New Balance Arena pronta a esplodere per Lazio e Slavia Praga - TuttoAtalanta.com - facebook.com Vai su Facebook
Atalanta-Slavia Praga, i numeri: i cechi non vincono in Champions dal 2007 - Slavia Praga, match valido per la terza giornata della prima fase di Champions League ... Come scrive calcioatalanta.it
Probabili formazioni Atalanta-Slavia Praga: chi gioca titolare e le ultime su Lookman, De Ketelaere, Scamacca, Krstovic, Samardzic e Scalvini - L'Atalanta cerca la seconda vittoria consecutiva nel girone di Champions League dopo quella col Club Brugge: le scelte di formazione di Juric. Da goal.com
Pronostici Champions League: analisi e scommesse su Atalanta-Slavia Praga, 3° giornata del 22-10-2025 - Analisi, guida tv, probabili formazioni, quote e scommesse 3° giornata UEFA Champions League. Come scrive betitaliaweb.it