Bergamo, 20 ottobre 2025 – Emergenza continua in difesa per l’Atalanta che ha perso per le prossime tre settimane Giorgio Scalvini, che ieri pomeriggio nel finale del match interno contro la Lazio ha subito una lesione di primo grado de l bicipite femorale sinistro. Lesione evidenziata questa mattina dagli esami strumentali cui è stato sottoposto il non ancora 22enne difensore di Palazzolo. Bersagliato da continui infortuni nell’ultimo anno e mezzo: nel giugno 2024 la rottura del legamento crociato, a gennaio la lesione alla clavicola che lo ha costretto a un intervento chirurgico chiudendo la sua stagione, poi un mese fa il risentimento muscolare subito nel finale della trasferta parigina sul campo dei campioni d’Europa del PSG che lo aveva costretto ad un mese di stop. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Atalanta, Scalvini si ferma nuovamente per una lesione al bicipite femorale