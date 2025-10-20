Atalanta lesione per Scalvini | stop di circa tre settimane

Gli esami strumentali hanno evidenziato per Giorgio Scalvini una lesione di primo grado del bicipite femorale sinistro. Per il difensore nerazzurro si prospetta uno stop di circa tre settimane, con percorso di recupero graduale e monitoraggio quotidiano da parte dello staff medico. Il contesto. Scalvini era rientrato in campo nella gara con la Lazio, subentrando nella ripresa, dopo il problema muscolare accusato a metà settembre. La nuova lesione impone una gestione prudente per evitare ricadute in una fase di calendario fitta tra campionato e coppe. Impatto tecnico per Gasperini. L’assenza pesa sia per la duttilità tattica (centrale o braccetto nella difesa a tre) sia per l’apporto in uscita palla e sulle palle inattive. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

