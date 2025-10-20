Atalanta la Dea è ancora imbattuta
. Un record nel mirino per la squadra di Juric. Atalanta, imbattuta come il Bayern: solidità e continuità per un avvio storico. La squadra di Juric sta dimostrando di essere sempre più solida.. Dopo il pareggio con la Lazio, l’ Atalanta continua a stupire per costanza e compattezza, restando una delle sole due squadre ancora imbattute nei cinque principali campionati europei, insieme al Bayern Monaco. Un dato che testimonia la solidità del gruppo guidato da Juric, ma che al tempo stesso evidenzia un equilibrio forse eccessivo: i nerazzurri, infatti, hanno vinto soltanto due delle prime sette gare di campionato, pareggiandone ben cinque. 🔗 Leggi su Parlami.eu
