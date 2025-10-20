Atalanta la Dea è ancora imbattuta | un record nel mirino per la squadra di Juric

Atalanta, imbattuta come il Bayern: solidità e continuità per un avvio storico. La squadra di Juric sta dimostrando di essere sempre più solida Dopo il pareggio con la Lazio, l’Atalanta continua a stupire per costanza e compattezza, restando una delle sole due squadre ancora imbattute nei cinque principali campionati europei, insieme al Bayern Monaco. Un . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

