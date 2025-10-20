Atalanta la Dea è ancora imbattuta | un record nel mirino per la squadra di Juric
Atalanta, imbattuta come il Bayern: solidità e continuità per un avvio storico. La squadra di Juric sta dimostrando di essere sempre più solida Dopo il pareggio con la Lazio, l’Atalanta continua a stupire per costanza e compattezza, restando una delle sole due squadre ancora imbattute nei cinque principali campionati europei, insieme al Bayern Monaco. Un . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Video-editoriale del 19.10.2025 La 7ª giornata ha sancito il rilancio delle milanesi, con il #Milan solo in vetta, tallonato a un punto dall'#Inter, che a sua volta ha agganciato #Roma e #Napoli. Nubi sulla #Juve, #Atalanta unica imbattuta. Ne parlo qui: https://yout - X Vai su X
Atalanta-Lazio: sfida spettacolare al Gewiss Stadium Oggi, domenica 19 ottobre 2025, la Dea ancora imbattuta ospita una Lazio imprevedibile. Juric vuole mantenere lo zero in casella sconfitte, ma davanti troverà una squadra biancoceleste capace di sor - facebook.com Vai su Facebook
Tra Atalanta e Lazio vince l’equilbrio: la squadra di Juric resta l’unica imbattuta in Serie A - La Dea va più volte vicina al gol nel secondo tempo, Zappacosta colpisce un palo ... Come scrive fanpage.it
Atalanta-Lazio: la Dea ancora imbattuta ospita i biancocelesti, formazioni e orari tv - I nerazzurri possono mettersi in scia al gruppo di vertice, ma per farlo dovranno superare una Lazio imprevedibile ... Si legge su msn.com
Dove vedere Juventus - Atalanta in TV e streaming - L’Atalanta si presenta con numeri impressionanti contro la Juve: la Dea è infatti rimasta imbattuta in ... tomshw.it scrive