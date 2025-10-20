Atalanta emergenza senza fine | anche Scalvini ai box tornerà fra tre settimane

Gazzetta.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ennesimo stop per il difensore nerazzurro, che ha riportato un problema muscolare al bicipite femorale sinistro contro la Lazio: per Juric si tratta di un'assenza pesante in previsione di un ciclo di sette gare in ventidue giorni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

atalanta emergenza senza fine anche scalvini ai box torner224 fra tre settimane

© Gazzetta.it - Atalanta, emergenza senza fine: anche Scalvini ai box, tornerà fra tre settimane

Leggi anche questi approfondimenti

Atalanta, oltre l’emergenza: battere il Como per chiudere al meglio il primo mini-ciclo - Oggi l'ultima decisione su Hien dopo la rifinitura: se ci sarà, giocherà titolare. Da bergamonews.it

atalanta emergenza senza fineAtalanta-Lazio, Sarri: «Mai così in emergenza in carriera. Non do obiettivi irrealistici, magari il mercato è chiuso...» - Grazie ad una prestazione di squadra di grande compattezza la Lazio strappa un punto a Bergamo ... Lo riporta msn.com

atalanta emergenza senza fineDea, sprechi e rimpianti. La Lazio regge con Provedel. Juric, altro scatto mancato - Terzo pareggio di fila per i nerazzurri, che restano gli unici imbattuti in A. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Atalanta Emergenza Senza Fine