Atalanta emergenza senza fine | anche Scalvini ai box tornerà fra tre settimane
Ennesimo stop per il difensore nerazzurro, che ha riportato un problema muscolare al bicipite femorale sinistro contro la Lazio: per Juric si tratta di un'assenza pesante in previsione di un ciclo di sette gare in ventidue giorni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
