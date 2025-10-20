Assovolo | ‘Alitalia–ITA Airways è tempo di fare chiarezza
Fiumicino, 20 ottobre 2025 – “Non sorprende che l’Italia sia scivolata di tre posizioni nel 2025, raggiungendo soltanto il 49° posto mondiale per la libertà di stampa. Il recente ritorno di attenzione sulla questione dei cassintegrati Alitalia – spiega Assovolo – è arrivato dopo mesi di assordante silenzio, forse dettato da un diktat occulto. E quando finalmente se ne parla, lo si fa partendo da illazioni o dichiarazioni parziali, omettendo i fatti e le sentenze che in questi quattro anni hanno chiarito molti aspetti della vicenda”, si legge in un comunicato di Assovolo. L’associazione ricorda che “ nessun senso di colpa può pervadere i lavoratori in quanto in Italia in tantissimi comparti, metalmeccanici Fiat ed Ilva, telefonici con le più grandi aziende e soprattutto in ambito bancario, sono stati calati sussidi molto più generosi ed ampi. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
