ROMA – Anche per l’edizione 2025 del WOMEX – Worldwide Music Expo, in programma a Tampere (Finlandia) dal 22 al 26 ottobre, Assomusica è tra i promotori del Padiglione Italy@Womex, confermando il proprio ruolo di riferimento nella valorizzazione internazionale della musica dal vivo italiana e delle industrie culturali e creative del nostro Paese. ITALY@WOMEX sarà un hub di incontri, showcase, workshop e networking internazionale, volto a creare nuove opportunità di collaborazione e a promuovere la vitalità del sistema musicale e culturale nazionale. Il Padiglione nasce come uno spazio condiviso dove artisti, professionisti e imprese si incontrano per raccontare l’identità musicale italiana contemporanea, in equilibrio tra radici millenarie e visione innovativa. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Assomusica tra i promotori del Padiglione Italy@Womex