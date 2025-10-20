Assistenza sanitaria integrativa sarà valida anche per i precari al 30 giugno | ecco le prestazioni previste Nuovo accordo Ministero-sindacati

Nella mattinata di lunedì 20 ottobre è stato siglato presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito il nuovo testo del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sull’assistenza sanitaria integrativa destinata al personale scolastico. L’accordo, frutto della collaborazione tra amministrazione e sindacati, è stato aggiornato in seguito allo stanziamento di 15 milioni di euro aggiuntivi previsto dal Decreto-legge 1272025, rendendo possibile l’estensione della copertura assicurativa anche al personale con contratto di supplenza fino al 30 giugno. L'articolo Assistenza sanitaria integrativa, sarà valida anche per i precari al 30 giugno: ecco le prestazioni previste. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

