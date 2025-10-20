Assistenza sanitaria integrativa Anief | Serve partire il prima possibile con un sistema equo e semplice per tutto il personale scolastico

L’Anief accoglie con favore l’introduzione dell’assistenza sanitaria integrativa per il personale della scuola, ma chiede che l’accordo venga migliorato per garantire pari diritti a tutti i lavoratori del comparto. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Argomenti simili trattati di recente

Conclusa l'assistenza sanitaria ai Funerali di Stato dei tre carabinieri uccisi a Castel d’Azzano. La CO SUEM di Padova ha coordinato l’intervento sanitario insieme alla Croce Verde di Padova e alla Croce Rossa Comitato di Padova. Attivato il PEIMAF dell’Azi - facebook.com Vai su Facebook

#MeridianoSanità L’esplosione dei bisogni di assistenza sanitaria (+3,1 milioni di over65) ha portato ad un incremento della spesa sanitaria pubblica di 47,3 miliardi di euro (+50%), in continuo aumento verso il 2050. - X Vai su X

Sanita' integrativa: Metasalute, nel 2024 oltre 2,8 mln prestazioni di cui 50% extra Lea - Metasalute, il Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori dell'industria metalmeccanica, dell'installazione di impianti e del comparto orafo ... Da ilsole24ore.com

Freni, assistenza sanitaria integrativa sempre più necessaria - "L'assistenza sanitaria integrativa sarà sempre più necessaria, in questo Paese" essendo, tra l'altro, in presenza "dell'inverno demografico". Lo riporta ansa.it

Fondi sanitari e integrativi: l’evoluzione della normativa - I Fondi Sanitari Integrativi sono al centro di grande interesse e non solo economico. Secondo quotidianosanita.it