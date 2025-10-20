Assistenza sanitaria integrativa Anief | Serve partire il prima possibile con un sistema equo e semplice per tutto il personale scolastico

Orizzontescuola.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Anief accoglie con favore l’introduzione dell’assistenza sanitaria integrativa per il personale della scuola, ma chiede che l’accordo venga migliorato per garantire pari diritti a tutti i lavoratori del comparto. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

