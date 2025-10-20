Assistenza e cura | i bisogni sociali ed economici dei caregiver
OLTRE SETTE MILIONI in tutto. Sono le persone che in Italia si prendono cura di un familiare non autosufficiente. Un impegno spesso gravoso, che coinvolge profondamente la sfera emotiva, relazionale e sociale di chi lo affronta, e la cui consapevolezza è ormai ben presente nel percepito sociale del Paese. Secondo l’Osservatorio Sara Assicurazioni, infatti, quasi 6 italiani su 10 (cioè il 57% della popolazione) dichiarano di conoscere personalmente oppure tramite parenti e amici qualcuno che ha affrontato o sta affrontando questa situazione. Tra le difficoltà più temute nella terza età spicca su tutte la solitudine, cioè l’assenza di sostegni, di riferimenti e il conseguente rischio di isolamento personale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
