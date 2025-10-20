Assicurazione sanitaria integrativa | FLC CGIL dice NO al nuovo CCNI proposto dal MIM

Nuova proposta del MIM per l'assicurazione sanitaria integrativa del personale della scuola. L'incontro del 20 ottobre ha presentato un'ipotesi di CCNI che estende la copertura ai supplenti fino al 30 giugno. Per finanziare l'estensione (15 milioni l'anno) si usano i risparmi dagli esami di Stato. Ma la FLC CGIL non sottoscrive l'accordo.La nuova ipotesi di CCNI e l'estensione ai precariL'incontro tenutosi il 20 ottobre 2025 tra il Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM) e le organizzazioni sindacali ha segnato un'evoluzione nel dibattito sul welfare del personale scolastico. Sul tavolo, una nuova ipotesi di CCNI (Contratto Collettivo Nazionale Integrativo) riguardante l'assistenza sanitaria integrativa. 🔗 Leggi su Scuolalink.it © Scuolalink.it - Assicurazione sanitaria integrativa: FLC CGIL dice NO al nuovo CCNI proposto dal MIM

