Assemblee Cgil a Bari Landini ' boccia' la manovra finanziaria del governo | Non garantisce diritto alla salute
Dalla gestione finanziaria della sanità pubblica alla lotta all'evasione fiscale: il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, impegnato questa mattina a Bari, è tornato a criticare la politica economica del governo guidato da Giorgia Meloni. Il sindacalista ha partecipato a un'assemblea. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Al via le assemblee territoriali verso la Manifestazione del 25 ottobre...Montegiorgio e Porto Sant'Elpidio CGIL Confederazione Generale Italiana del Lavoro Cgil Marche Collettiva - facebook.com Vai su Facebook
Oggi Assemblea delle Assemblee al Dumbo di Bologna. Presente ai lavori la convocata Assemblea Generale Filcams Cgil Emilia Romagna, per cui è intervenuta Sara Zanella, delegata di Yoox, per IL DIRITTO AL LAVORO. - X Vai su X
Il segretario della CGIL, Landini, lunedì a Bari per la mobilitazione nazionale “Democrazia al lavoro” - "Al Governo chiediamo l'aumento dei salari e pensioni e nuove politiche industriali", afferma il sindacato. Come scrive oltrefreepress.com
Ex Ilva, Landini 'Serve intervento diretto dello Stato' - Se non lo si fa, rischiamo di perdere un settore strategico per un Paese che vuole restare industriale". Segnala ansa.it